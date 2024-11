Thiago Motta: “Nove indisponibili, a Lecce ci saranno 5 giovani. Ho fiducia nei miei ragazzi”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Lecce ha fatto il conto delle assenze: “Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi. I giovani che verranno con noi sono Papadopoulos, Pagnucco, Owusu, Montero e Pugno. Lo ripeto, c’è totale fiducia nei miei giocatori. Chi è presente farà una grande partita. La situazione va affrontata in un solo modo: dare tutti un qualcosa in più”.

Foto: sito Juventus