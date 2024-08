Thiago Motta: “Non sono disponibili Weah, Thuram, Adzic e Milik. Valuteremo Danilo”

In conferenza stampa pre Verona–Juve, Thiago Motta ha fatto il punto sugli indisponibili della rosa. Successivamente, alla specifica domanda di un giornalista, affronta un’interessante riflessione su Savona, talentuoso terzino destro classe 2003, che anche per via delle varie indisponibilità potrebbe prender parte attivamente alla trasferta di domani.

Gli indisponibili: “Danilo ha preso una botta in allenamento e non si è allenato. Oggi valuteremo come sta. Milik non è ancora recuperato. Non sono disponibili neanche Weah, Thuram e Adzic“.

Su Savona: “Mi piace tutto di Savona. L’impegno, come mi guarda o guarda le persone che gli parlano. E’ molto attento. E’ sveglio. Dimostra grande voglia di fare bene, al di là delle caratteristiche fisiche e tecniche, mentalmente lo vedo molto preparato. Merito suo ma anche di chi ha lavorato con lui nel settore giovanile. Fino ad oggi sono ragazzi che daranno un grandissimo aiuto alla squadra”.

Foto: Instagram Juventus