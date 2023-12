Thiago Motta: “Non so quando torna Karlsson, Orsolini ha fatto solo 15′ con l’Atalanta”

Il tecnico del Bologna ha fatto anche il punto sugli infortunati: “Karlsson ha bisogno di ancora un po’ per tornare in gruppo. Soumaoro è un esempio perchè manca da tanto tempo ma è venuto sempre tutti i giorni. Lui arriva per primo e va via per ultimo, stiamo cercando di frenarlo tutti perchè lui vuole sempre fare di più. Sarà il dottore a valutare il suo rientro, ad oggi non so quando tornerà ma so che quando lo farà aiuterà la squadra. Urbanski sta bene, Orsolini ha fatto 15 minuti con l’Atalanta… vedremo per la prossima partita. Kristiansen la settimana scorsa era malato quindi ho preferito utilizzare Lucumì anche per una impostazione nel nostro gioco”.

Foto: Instagram Bologna FC