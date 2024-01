Thiago Motta: “Non ci piace perdere, ora testa al Genoa”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di venerdì contro il Genoa: “Il Genoa ha vinto anche a Sassuolo, è una squadra capace di trasformarsi, inizia a cinque magari finisce a quattro come a Sassuolo, da pochi punti di riferimento con Gudmundsson, dà pochi spazi tra le linee.. noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, dovremmo dominare la partita in alcuni momenti, altri in cui adattarsi alla situazione, affrontare questa partita con entusiasmo e determinazione. Andremo al massimo. Sul passato dell’allenatore a Genova: “A Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Esperienze fantastiche. Sempre bene, dal momento che sono arrivato, dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi hanno dato come io ho dato sempre tutto”. Sull’impiego di Orsolini e Karlsson: “Orsolini vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Karlsson ancora non è a disposizione per questa partita. Orso ha responsabilità diverse, deve dare il suo contributo alla squadra. Vedo durante la settimana e metto la squadra migliore in campo”.

Foto: Instagram Bologna