Thiago Motta: “Non c’è mai tempo per noi allenatori. Saelemaekers? Disponibile, ma non dall’inizio”

Domenica alle 18.00 Bologna e Napoli si affrontano nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa: “È il nostro mestiere, non c’è mai tempo. Ma si lavora, si pensa al prossimo allenamento, alla prossima partita. Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia: noi concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni. Come modulo a 4 dietro, si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini sulle fasce, i due esterni son bravi, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene, noi concentrati su quello che dobbiamo fare e su quello che possiamo evitare contro questa squadra. Chiederò le stesse cose ai miei attaccanti, niente di più niente di meno, sanno bene quello che dobbiamo fare. Ndoye? Può crescere su tutto, può migliorare in tutti gli aspetti, non solo sul gol, devi concentrarsi sempre di più sta facendo bene ma migliorando potrà dare un aiuto alla squadra. L’esclusione di Posch? Parlo più della titolarità di De Silvestri a Verona che ha fatto bene rispetto all’esclusione di Posch che si sta allenando bene e vuole giocare, vedremo chi inizierà domenica. Saelemaekers. Sarà disponibile ma dall’inizio sicuramente no, sta bene si è allenato bene: rientra dopo un periodo e deve riprendere il livello dei compagni non gli manca molto ma dall’inizio no“.

