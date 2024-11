Thiago Motta: “Non abbiamo concesso nulla al Milan. Dobbiamo migliorare su diverse cose”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio senza gol a San Siro.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto del lavoro fatto, difensivamente soprattutto. Abbiamo concesso poco, per non dire nulla. In fase offensiva abbiamo creato poco, ma siamo arrivati in zona e potevamo finire meglio. Tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione, questo punto dà continuità al lavoro. Sono soddisfatto di vedere una squadra si sa comportare da grande e orgoglioso dei giocatori per quanto fatto vista la situazione”.

Bilancio fin qui? “Oggi stiamo bene, fare paragoni è impossibile anche se inevitabile. Soddisfatto per stasera e di tante cose fatte bene. Dobbiamo essere contenti, ma siamo quasi a metà e adesso dobbiamo continuare e migliorare tante cose che possiamo migliorare come squadra. La strada è quella giusta”.

Vi servono soluzioni in più in avanti o va bene così? “Stasera mi soddisfa quello che ho visto, abbiamo affrontato una squadra forte in campo aperto. Per la prossima vedremo in base all’avversario e alle nostre condizioni, abbiamo tante alternative e possiamo fare cose diverse”.

Quanto può ancora crescere Thuram?“E’ in grande crescita. Se continua così, con questa testa e con questa qualità, può diventare molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco bene il ragazzo, la sua educazione e i suoi valori. Sono sicuro che avrà un percorso fantastico, vuole sempre il massimo e siamo noi a frenarlo. Lavorare con giocatori così è più facile”.

Foto: sito Juve