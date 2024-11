Thiago Motta: “Nessun giovane? Non mi sembra corretto portare un ragazzo solo per fare numero”

L’allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima della sfida di Champions League sul campo dell’Aston Villa: “Se penso che servirà il carattere di Lipsia? Sicuro, ma sarà una partita diversa. A Lipsia era una partita più aperta, all’inizio le squadre vanno in avanti con più volontà. L’Aston Villa non si aprirà così tanto, noi dovremo fare la nostra gara, gestire bene i momenti ed evitare le cose che dovremo evitare giocando in modo molto compatto”.

L’Sull’importanza degli esterni: “Soprattutto alla nostra destra il terzino loro spinge molto e con Conceiçao avremo l’uno contro uno con Pau Torres mentre dall’altra parte Yildiz con Cash”.

Sulle assenze dei giovani della Next Gen: “Ad oggi portare un ragazzo solo per fare numero non mi sembra corretto. Abbiamo scelto di portare quelli disponibili perché li utilizzeremo. Arriverà il momento per questi ragazzi, spero che in futuro individueremo qualcuno che possa partecipare alla prima squadra”.

Foto: Instagram Juventus