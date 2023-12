Thiago Motta: “Mourinho grandissimo allenatore. Gli auguro il meglio, ma da lunedì”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare lo scontro diretto contro la Roma in programma domenica: “Mourinho è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore: io non credo nella fortuna lui ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad adesso. Ha lavorato tantissimo, se vai a vedere la sua storia da piccolo amava il calcio, nonostante non abbia giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante. Grande rispetto e ammirazione: per sempre gli voglio bene e gli auguro grande fortuna.. lui lo sa ma spero non abbia fortuna contro di noi domenica. La nostra bravura sta nel modo in cui affrontiamo le situazioni nel momento di difficoltà, nel pensare in avanti, partita e allenamento, facendolo al massimo, rispettando il gioco. Tutti vogliono giocare, ma sono importanti sia chi gioca 90′ e chi gioca 15′. I ragazzi si meritano quello raccolto fino ad oggi”.

Foto: instagram Bologna