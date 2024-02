Thiago Motta: “Mi sento un privilegiato. I veri protagonisti sono i ragazzi”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Tutte le emozioni che si vivono nel calcio sono diverse. Quelle che ho vissuto sono passate e siccome sto vivendo questo momento in un modo straordinario, queste sono emozioni che per descriverle vanno provate. Sono un privilegiato di fare parte di questo gruppo”.

Si sente un po’ artefice di questo quarto posto dopo 26 giornate? Oggi il Dall’Ara ve l’ha dimostrato…

“Io vivo la partita sempre al massimo. Quella di questa sera era una partita difficile da giocare, contro una squadra complicata da affrontare. Gli undici che hanno iniziato sono stati dei guerrieri, i subentranti hanno continuato il lavoro e quelli in panchina hanno passato energia positiva ai compagni. Alla fine abbiamo fatto un terzo gol, ovvero la parata di Skorupski che io ho festeggiato come un gol. Io ringrazio di cuore i nostri tifosi: vivere emozioni così è fantastico. mi sento davvero privilegiato come persona. Sono soddisfatto come allenatore. Cerco di ricambiare tutto questo con il lavoro quotidiano, ma credo che ciò che va messo in luce è il lavoro dei ragazzi. Io mi sento di dover dare qualcosa, non di dover ricevere. Il calcio è fatto di tifosi in primis, e di giocatori. Oggi quest’alchimia che c’è è fantastica”.

Lei è sorpreso dei risultati che ha conquistato?

“E’ il calcio. Giorno dopo giorno, partita dopo partita, continuiamo a lavorare sapendo che affronteremo altre squadre che potrebbero avere più capacità di noi. Io non mi sono mai fatto delle aspettative. L’unico interesse che ho sempre avuto era di fare il bene del Bologna”.

Stasera è più carico o più commosso? “Tutte e due. Mi sento sempre carico, ma è ovvio che vivere situazioni come quelle di questa sera fanno commuovere. Ripeto, ringrazio per l’affetto che c’è verso di me, ma ciò che mi fa felice è l’alchimia che si è creata tra giocatori e tifosi. Senza i ragazzi noi non saremmo nessuno e si meritano tanta attenzione”.

Qual è la nazionale che potrebbe rafforzarsi di più con i giocatori del Bologna? “Io spero che tutti vadano sempre in nazionale, perché giocare con la maglia del proprio paese è la cosa più bella del mondo, è un premio. Questi ragazzi sono pronti a tutto”.

Foto: twitter Bologna