Thiago Motta: “Mercato? Abbiamo individuato 4-5 nomi. Mi aspetto di più da Orsolini, contento di avere Fabbian”

Intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della prima di Serie A contro il Milan, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato, partendo dal tema calciomercato: “Abbiamo individuato quattro o cinque nomi che devono ancora arrivare. Ma oggi abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione: Il nostro presente è così, inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno per affrontare e competere al massimo con il Milan”.

Poi ha proseguito parlando del rinnovo di Dominguez: “Sarà il nostro capitano contro il Milan, sta bene. Ieri abbiamo parlato per affrontare al meglio il Milan e lui è sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per sè stesso e per la squadra. Per il rinnovo chiedete a lui. Il ragazzo sta alla grande”. E su Orsolini: “Ci ha dato una grande mano l’anno scorso, ho una grande stima ma una grandissima esigenza, voglio da Riccardo molto di più di quello che ha fatto l’anno scorso, in partita ma soprattutto in allenamento tutti i giorni, voglio molto di più”.

Infine, su Fabbian: “Farà parte dei centrocampisti che abbiamo, sono contento di averlo, ha fatto una buona stagione l’anno scorso, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare e migliorarsi”.

