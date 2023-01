Motta sul futuro di Arnautovic: “Everton? Non lo so, a me non ha mai detto nulla. Meglio chiederlo a Marko”

Thiago Motta, tecnico del Bologna è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro lo Spezia. Il mister rossoblù è intervenuto su diversi temi, tra cui anche le condizioni fisiche ed il futuro di Arnautovic: “Sta recuperando, non abbiamo tempi di recupero. Everton? Non lo so, a me non ha mai detto nulla. Meglio che lo chiedi a Marko”. Successivamente Motta è intervenuto su Kirkzee: “Unico attaccante disponibile, domani giocherà, adesso tocca a lui a dimostrare questo investimento importante che ha fatto il club su di lui. Non solo in partita ma anche in allenamento”.

Foto: Instagram Bologna