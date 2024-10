Thiago Motta: “Lo Stoccarda ha meritato, colpa mia. Ma ora rialziamoci per affrontare l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda: “Sicuramente hanno meritato, dal primo minuto sono stati migliori di noi. Ora dobbiamo digerire la sconfitta il prima possibile per poi rialzarci e affrontare la partita contro l’Inter. Cosa non ha funzionato? Non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco allo Stoccarda. Poche volte abbiamo avuto noi il controllo, ci hanno messo in difficoltà con buoni giocatori. Abbiamo sofferto e meritatamente hanno vinto”.

Poi ha proseguito: “Non penso che questo sia il momento giusto per fare questa analisi. In questa partita abbiamo sofferto il ritmo e il loro gioco, abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco per competere contro una squadra forte. Poi certo ci sono tante cose da analizzare sul calcio italiano, sul confronto con quello internazionale dove c’è tanto ritmo e ci sono tante squadre che vogliono la palla. Sicuramente abbiamo sofferto stasera, ma possiamo alzare il nostro livello per competere contro squadre come quella di oggi. Nella fase offensiva dobbiamo fare meglio per competere contro una squadra come lo Stoccarda, ma va fatta un’analisi più completa: abbiamo lasciato il controllo allo Stoccarda e quando recuperi la palla non sei nella migliore condizione per attaccarli. Abbiamo avuto difficoltà nella costruzione dal basso, dobbiamo migliorare tantissimo in entrambe le fasi di gioco. E’ grandissima responsabilità mia per quanto accaduto, ora dobbiamo digerire la sconfitta e migliorare quanto possiamo migliorare”.

Infine: “Perché abbiamo deciso di partire con Milik come vice-Vlahovic? Tutto ciò che vedete oggi è condiviso con la società”.

Foto: Instagram Juventus