Thiago Motta: “Lecce squadra molto pericolosa, che ha dimostrato tante volte di avere carattere. Recuperiamo Nodye”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domenica 11 febbraio contro il Lecce, che si disputerà allo Stadio Dall’Ara. Queste le sue parole:

Che Lecce troverete?

“Squadra molto intensa, pericolosa, che ha dimostrato tante volte di avere carattere. Nella partita di andata anche se la sfida era già finita sono andati a prendersi quel rigore e quel pareggio. Con la Fiorentina hanno cambiato la partita all’ultimo e hanno vinto. Carattere, voglia di competere: sarà una bellissima partita.”

Nodye è carico? È sembrato molto in forma

“Non mi sorprende, siamo felici di riaverlo in gruppo. Ci darà una mano sicuramente”.

Quanto è pronto?

“Io lo vedo molto bene, conosco bene il ragazzo e se la squadra ha bisogno, quando avrà bisogno, sono convinto che sarà disponibile, com’è stato sempre.”

Ha parlato Fenucci, per la prima volta che è un sogno la massima competizione europea. Come la vede lei?

“Io vedo al campo, al Lecce, non riesco nemmeno a pensare alla Fiorentina, sarà una grande partita davanti al nostro pubblico, proveremo ad affrontarla al massimo come tutte le partite: il resto conta meno.”

