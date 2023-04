Thiago Motta: “Le sconfitte fanno male, ma ti fanno migliorare. Rigore? Un arbitro abituato all’Europa deve gestire meglio le situazioni”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Il rigore? Non ero arrabbiato, Serra aveva visto il fallo di mano, poi prendiamo il rigore contro. Un grande arbitro abituato ad andare in Europa deve gestire meglio queste situazioni. Per me sul primo episodio, dove poi non ha dato il rigore, era simulazione e giallo”.

È mancato qualcosa nel primo tempo? “Abbiamo giocato una partita difficile, contro una squadra che si difende bene e che non ci lasciava spazi. Nel secondo tempo abbiamo dominato, meritavamo il pareggio, la palla non è entrata. Ora dobbiamo digerire la sconfitta e ripartire”.

È mancata la cattiveria? “Il possesso palla conta pochissimo, la difficoltà è creare pericoli. Se iniziamo a buttare la palla in area rischiamo però di prendere contropiedi: vedendo tutta la partita meritavamo il pareggio, ma il calcio è così. Comunque il margine di crescita ce l’abbiamo sempre, dobbiamo cercare sempre di fare qualcosa di meglio. Ora riprenderemo nello stesso modo, cercando di preparare al massimo la prossima gara in casa. Non è mai facile perdere, le sconfitte fanno male, ma ti fanno migliorare. Le gare non sono mai semplici, sembrava una partita all’italiana di qualche tempo fa”.

L’Europa è un sogno alla vostra portata? “Cercheremo di riposarci e pensare alla Juventus. Il nostro presente è questo, il Verona resta nel passato, dobbiamo riposare e recuperare energie per la sfida con la Juve”.

Foto: sito Bologna