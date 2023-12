Thiago Motta: “Le ingiustizie mi fanno molto male, per lasciarcele alle spalle dobbiamo fare bene domenica”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto le opportunità per chiuderla prima ma avremmo comunque meritato di vincerla per come abbiamo giocato quei 90/100 minuti di gara. Dobbiamo continuare a lavorare e imparare a sfruttare le opportunità”.

Se uno guarda il rendimento in casa e quello fuori casa la distanza è molto forte, pur consapevoli di quanto successo con Monza, Juventus e Lecce “Ci manca fare un gol in più dell’avversario, come facciamo nei match in casa”.

Può essere uno spartiacque questa partita contro la Salernitana? “Siamo alla 15^ giornata e pensiamo a questo match. Affronteremo una squadra difficile, per vari motivi. La settimana è stata molto positiva e saremo pronti per affrontare la gara”.

Le è passato quel male fisico che la tocca con le sconfitte, soprattutto se condizionate da qualcosa di extra-tecnico?

“Le ingiustizie mi fanno molto male, per lasciarcele alle spalle dobbiamo fare bene domenica”.

Saelemaekers? “E’ un ragazzo come gli altri, che vuole aiutare e che deve migliorare. In settimana ha fatto molto bene”.

Ha parlato con Calafiori dopo l’episodio di Lecce? “Non abbiamo bisogno di parlarne, ha gestito una situazione nel modo in cui un difensore deve gestirla. Ha fatto una buonissima settimana, e sta già pensando a dare il massimo contro la Salernitana”

Che Salernitana si aspetta? “Il fattore ambientale esiste in tutte le partite, noi però saremo pronti per affrontare qualsiasi Salernitana”.

Sappiamo che non vuole parlare della questione relativa alla giustizia sportiva, però ci può dire quel è il suo stato d’animo? “Sto alla grande, vengo qui contento di fare il mio lavoro e di poter confrontarmi con questi ragazzi. Ho già detto che non ne parlerò, lo farà Giovanni Sartori”.

Foto: sito Bologna