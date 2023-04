Thiago Motta: “L’Atalanta è un modello. Gasperini tra i migliori in Serie A, mi ha dato tante lezioni”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa della partita di Serie A da disputare al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Alcune parole del tecnico: “Se quella di sabato è la partita più importante della stagione fin qui? Certo, ma solo perché è la prossima. Gasperini lo conosco bene e di lezioni me ne ha date tante, se non è il migliore è sicuramente fra i primi i tre allenatori del nostro campionato. La sua Atalanta è una squadra di altissimo livello e non solo da oggi, esprime un bel calcio e ottiene risultati: non è facile arrivare a questo connubio, ma Gasperini ci è riuscito. Come si dovrebbe preparare per affrontare me? No, non mi permetterò mai di dare un consiglio a lui, un tecnico con esperienza che ha già dimostrato tutto”.

Atalanta: “L’Atalanta è un modello per tante squadre, non solo per noi, da diverso tempo funge da ispirazione per diversi club che hanno l’ambizione di crescere. È una società che ha già affrontato l’Europa, i grandi palcoscenici, dunque sa gestire la pressione ad ogni livello”.

Orsolini: “L’equilibrio tattico è importante, Ancelotti al PSG ce lo diceva spesso e sono d’accordo: ogni singolo giocatore deve garantirlo alla squadra. Riccardo ha avuto un problema muscolare e pertanto continua a curarsi in modo preventivo prima e dopo gli allenamenti. Per noi è importante in fase offensiva perché sa arrivare facilmente al gol, ma proprio come Musa deve dare continuità al suo lavoro, non essere soddisfatto di quello che ha fatto nell’ultima partita o nell’ultimo mese. Ha grande fisicità e tecnica, deve solo migliorare la concentrazione negli allenamenti e dal primo all’ultimo minuto anche in partita: in tal senso sta crescendo ma può fare ancora di più”.

Posch: “Stefan deve migliorare un po’ nella gestione della palla, ma ha una tranquillità incredibile e sa trasmetterla ai propri compagni, questa è una cosa fantastica. In settimana lavora tantissimo e ciò che si vede in partita è il frutto del suo impegno negli allenamenti. Senza dubbio è stato facilitato dai compagni, così come Lewis (Ferguson, ndr), ma è un grandissimo professionista”.

