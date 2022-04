Thiago Motta: “La prestazione è stata buona. In alcuni momenti abbiamo fatto soffrire l’Inter”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l‘Inter.

Queste le sue parole: “Dall’inizio abbiamo creduto di poter vincere. L’idea era quella di tenere la squadra più alta possibile contro una squadra di qualità, individualmente e collettivamente forte. Tutto sommato sono contento di quanto fatto come squadra. In certi momenti abbiamo fatto molto bene, anche se non siamo arrivati a concludere bene le azioni. Dobbiamo essere soddisfatti per la prestazione”.

Sulla vicenda Nzola: “Preferisco parlare del gruppo, della squadra, di quanto fatto durante la partita e di quello fatto con grande impegno dall’inizio del campionato. Oggi è una sconfitta, ora prepariamo la prossima partita”.

Foto: Twitter Spezia