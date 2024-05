Thiago Motta: “La pressione è per le altre squadre, non per noi”

In vista della partita di sabato alle ore 18.00 al Maradona contro il Napoli, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa: “La partita di Napoli è importante come tutte le altre partite perchè è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Dall’anno scorso al Napoli sono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla. Arriviamo liberi di testa e freschi di gambe, i ragazzi a prescindere da come finirà hanno fatto una stagione fantastica, se esiste una pressione è per le altre squadre, non per noi. Cercheremo di fare una grande prestazione anche a Napoli contro una squadra forte. A Ndoye non va messa pressione. Anche se non fa gol aiuta tanto in fase difensiva e offensiva. Non deve cambiare niente, deve avere fiducia in sé stesso e aiutarci fino a fine stagione. Spero possa segnare e fare gol, ma senza dimenticare tutte le altre cose. Soumaro sta tornando gradualmente con i compagni, è un grande professionista, molto serio e concentrato, piano piano tornerà in squadra. Spero possa ritornare al suo livello quanto prima”.

Foto: thiago motta