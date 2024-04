Thiago Motta: “La gestione di La Penna ha avvantaggiato la squadra che voleva giocare di meno”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato della direzione di gara dell’arbitro La Penna: “Ho parlato con La Penna della gestione della partita che ha avvantaggiato la squadra che voleva giocare di meno. Per il resto posso dire che abbiamo creato tanto anche su calcio d’angolo quando i miei calciatori erano spesso quasi senza maglia, ma non è stato visto niente. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato”.

Foto; Instagram Bologna