Thiago Motta: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Quando sei il Bologna non puoi fare calcoli”

Il Bologna, in crisi di risultati in campionato, si appresta ad affrontare il turno dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Cagliari. A tal proposito è il tecnico rossoblù, Thiago Motta, a parlare in conferenza stampa: “L’obiettivo è dare il massimo e vincere, quando sei il Bologna difficile fare dei conti, dobbiamo fare il massimo. È un impegno importante, dobbiamo dare continuità. È un nostro obiettivo, la Coppa Italia è una coppa importante per tutti, sicuramente anche per noi per dare continuità al primo tempo contro la Sampdoria e alla gara contro il Napoli, abbiamo una buona occasione per fare la nostra partita”.

Foto: sito Bologna