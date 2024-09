Thiago Motta: “Koopmeiners sta bene, si sta integrando con velocità. Il PSV? Gli piace avere il possesso, dobbiamo essere bravi”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSV, esordio dei bianconeri in Champions League.

Queste le sue parole: “Importante è avere il rispetto per tutte le avversarie che affronteremo. Dobbiamo pensare a noi e su quello che dobbiamo fare in campo. Loro sono una squadra abituata ad avere un grande possesso. Noi dobbiamo recuperare molto la palla e sfruttare molto bene il fraseggio. Dobbiamo far fare una partita diversa a loro”.

Il pareggio con questo formato varrà ancora meno? “Può essere chi lo sa. Importante è iniziare bene domani. Bisognerà fare una bella prestazione per fare il risultato domani”.

Cosa vi aspettate da Koopmeiners? “Ci aspettiamo tutto quello che aspettiamo dal resto della squadra. Se domani giocherà farà una grande prestazione. Insieme ai suoi compagni può fare grandi cose. Non sembra che non si sia allenato per un mese. Si sta integrando molto bene. Sta cercando di mettere tutte le sue qualità a disposizione della squadra. Tutti quelli che sono convocati domani stanno molto bene”.

Foto: Instagram Juventus