Thiago Motta: “Koopmeiners? Non ho parlato con Gasperini. Sono convinto dei ragazzi che ho”

Dopo la sconfitta per 2-0 in amichevole contro l’Atletico Madrid, Thiago Motta ha raccontato le sue sensazioni ad una settimana dall’inizio del campionato: “Sto già pensando che inizierà il campionato e sono veramente contento. Abbiamo una settimana per preparare la prima partita con il Como. Io e Giuntoli siamo sempre in comunicazione e in sintonia, sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno e andiamo avanti. Siamo sulla stessa linea, faremo una squadra competitiva e sostenibile. Abbiamo tutti grande entusiasmo. Sono convinto dei ragazzi che ho e di quelli che arriveranno per rinforzare la squadra”. Sui progressi della squadra: “Ci sono stati tanti progressi, abbiamo creato pericoli contro una squadra che si difende molto bene e viene a pressare nell’uno contro uno. A tratti abbiamo messo in difficoltà la loro difesa. Quando trovi un blocco basso è difficile creare situazioni da gol perché si chiudono bene e cercano di contrattaccare, come successo in occasione della seconda rete subita. Abbiamo fatto dei passi avanti ma sicuramente non è sufficiente, dobbiamo continuare”. Poi una battuta alla domanda sulle dichiarazioni di Gasperini su Koopmeiners: “Non ho parlato con Gasperini”.

