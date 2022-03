Thiago Motta: “Juventus costruita per vincere, ma faremo la nostra partita. Problemi per Nzola, valuteremo”

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Juventus, in programma domenica alle ore 18. L’allenatore parte tornando sulla sfida persa nel finale contro la Roma nell’ultima giornata “Mi è piaciuto tantissimo il carattere mostrato quando eravamo con un uomo in meno. Quello che mi è piaciuto di meno è stato il risultato. Loro erano forti, noi siamo rimasti in partita fino alla fine, questo deve darci fiducia. Pochi cambi? Penso che chi era in campo in quel momento stesse facendo bene. Volevamo il pareggio ma purtroppo non è andata così, ha vinto una squadra che è molto forte e costruita per stare in Europa”.

Sull’assenza di Kwior: “Il suo lavoro non lo può fare nessun altro perché non abbiamo calciatori con le sue caratteristiche, ma non sono preoccupato perché ci sono altri che possono essere allo stesso livello, pur con attitudini differenti. Chi giocherà farà bene”.

Thiago Motta parla anche dei gol subiti nel finale: “Penso che in campionato si possano verificare situazioni del genere, anche noi abbiamo vinto all’ultimo minuto. La stanchezza ci sarà sempre, vale per tutte le squadre. Una squadra come la Roma, che voleva il risultato positivo, si sbilancia di più, cosa che abbiamo fatto anche noi in altre partite, quando ci sentivamo forti. Dobbiamo regolarci in base all’avversario che c’è di fronte e per le prossime gare gestire meglio gli ultimi minuti”.

Sulla Juventus: “Hanno avuto un momento di difficoltà all’inizio, ma la realtà è che sono fatti per vincere il campionato o quantomeno provarci. Noi cercheremo di fare la nostra partita e vedremo alla fine quale sarà il risultato. È fra le favorite, ma nella lotta per il titolo non so chi è avanti”.

Thiago Motta parla anche delle condizioni di Bourabia e Nzola: “Abbiamo bisogno di tutti. Mehdi è un grande professionalità e sarà a disposizione per la Juventus, vedremo se giocherà all’inizio o meno. Questa settimana Nzola ha avuto qualche problema, oggi ha sentito dolore e non si è allenato. Vedremo domani, c’è un altro allenamento, ma la cosa importante è che tutti i convocati siano al massimo per cercare di dare sempre il contributo collettivo”.

Foto: Sito ufficiale Spezia