Thiago Motta: “Io non faccio la differenza, è tutto merito dei giocatori. Io ho solo detto loro di credere in se stessi”

Terza vittoria di fila per il Bologna che batte in rimonta il Torino e si allontana decisamente dalla zona retrocessione, dover era immischiata fino a poche settimane fa.

A parlare del momento magico. il tecnico, Thiago Motta.

Queste le sue parole a Dazn: “Ogni tanto non riesco a trasmettere la gioia che mi viene dentro nel vedere questi giocatori entrare in campo e fare questo rido di partite. Nel primo tempo è stata difficile, poi nella ripresa abbiamo chiuso la partita in modo fantastico. Io con loro la vivo al massimo e mi piace tantissimo”.

Thiago Motta ha fatto la differenza? “Non credo, la differenza la fanno i ragazzi. Sono loro che si allenano e la partita è la raccolta di ciò che fanno durante la settimana. oro stanno facendo allenamenti ottimi durante la settimana, sono felice perché è un gruppo che sta dimostrando di avere la voglia giusta per arrivare a degli obiettivi di squadra. Poi i ragazzi sono forti, sono soddisfatto per loro davvero”.

Perché vive in modo distaccato il riscaldamento?

“Perché vivo la partita, provo a immaginare cosa può succedere e come stanno i giocatori. Quasi come dei figli… Però alla fine voglio lasciargli anche dei momenti per loro, abbiamo dei leader in squadra e serve che abbiano il loro spazio per parlarsi e per comunicare”.

Foto: sito Bologna