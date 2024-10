Thiago Motta: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto. Conceicao? Un piacere allenare giocatori così”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 4-4 a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo cercato quel qualcosa in più col gioco e lo spirito giusto, volevamo un altro risultato dopo un primo tempo con episodi sfortunati. Loro potevano aumentare la differenza non l’hanno fatto, alla fine potevamo vincerla noi ma dobbiamo capire perché a tratti facciamo bene e a tratti subiamo il gioco dell’avversario”.

La Juve può lottare per lo scudetto? “Non in questo momento, abbiamo fatto una buona prestazione con la favorita per lo scudetto insieme al Napoli che ha mantenuto la base di un anno e mezzo fa. In questo momento sono davanti e possono competere fino alla fine per vincere. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Adesso affronteremo il Parma, noi continuiamo sulla nostra strada, con le nostre idee e il nostro percorso di crescita. Vedremo quando sarà il momento cosa saremo capaci di fare. Io sono onesto, dico le cose come stanno”.

Conceicao in cosa può ancora migliorare? “Francisco molto bene, sia nella fase difensiva che offensiva. Nelle transizioni potevamo soffrire, ma è stato molto attento. Sicuramente ha qualcosa nel sangue, ha un atteggiamento eccezionale che contagia il gruppo, è un piacere allenare giocatori così”.

La sostituzione di Vlahovic? “Tutti quelli che sono entrati hanno contribuito tantissimo. Mbangula ha caratteristiche diverse da Vlahovic, ha portato tanta energia e non ha dato punti di riferimento. Sono molto contento di quello che aveva fatto Dusan fino a quel momento”.

