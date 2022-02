Thiago Motta: “Inizio buono, poi abbiamo sofferto. C’è da migliorare, testa alla Roma”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky dopo il ko contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo messi dietro e abbiamo sofferto tanto anche per merito di una buona squadra come il Bologna. Dobbiamo pensare subito alla prossima e vedere cosa migliorare”.

Sulla determinazione: “Come detto prima, abbiamo iniziato bene attaccando il Bologna e abbiamo segnato meritatamente, con quei primi minuti. Poi per merito del Bologna ci siamo abbassati e abbiamo passato così buona parte della partita. Il Bologna non penso dovesse avere più cattiveria, noi cercavamo di mantenere il nostro gioco, tenere la palla e utilizzarla meglio. Dopo il gol ci siamo messi dietro e possiamo fare meglio, ma è anche merito del Bologna che davanti ha giocatori che fanno la differenza”.

Sui cambi: “I cambi alla fine possono incrementare un qualcosa. Contro una squadra con il Bologna a difendersi poi arriva la stanchezza, ma oggi non è il momento di vedere se i cambi hanno funzionato o no. Tutta la squadra può fare meglio, anche io, lo abbiamo dimostrato in altre partite. Questa partita la rivedremo e dovremo migliorare in certi aspetti e continuare in cosa stiamo facendo bene e pensare alla prossima”.

Foto: Twitter Spezia