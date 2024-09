Thiago Motta: “Il rapporto con Conte è stato fantastico. Il Napoli costruito per lo scudetto”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli in programma domani alle 18. “Grande partita domani con giocatori forti. Ci confronteremo e vedremo cosa possiamo fare con il nostro pubblico. Conceicao e Milik gli unici indisponibili per domani. Gatti ci sarà. È stato un grande piacere lavorare con Conte, abbiamo fatto un Europeo interessante, eravamo una grande squadra con giocatori forti. Il rapporto con Conte è stato fantastico. Chi ha maggiore pressione? Il calendario è questo, lo sapevamo, affronteremo partita dopo partita. Il Napoli è stato costruito per puntare allo scudetto, poco tempo fa hanno vinto. Noi abbiamo l’ambizione sana di migliorare sempre e domani faremo una grande prestazione sia per noi che per il nostro pubblico. Il Napoli? Lavoreremo da squadra sempre, quando non avremo la palla dovrà esserci generosità tra noi, quando ci ricompatteremo il blocco dovrà essere solido. Cercheremo di fare il gioco che conviene a noi e non a loro”.

Foto: Instagram Juventus