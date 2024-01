Thiago Motta: “Il Milan è una candidata per lo Scudetto, parte sempre forte. Mercato? Non è una mia responsabilità”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la partita di sabato sera a San Siro in casa del Milan. Ecco le sue parole: “Stiamo bene e ci stiamo preparando bene, come sempre. Cercheremo di fare bene nella prossima partita, contro un’avversaria importante. Tra tutte quelle giocate la prima partita con il Milan è una delle poche in cui non ho avuto la sensazione di poter vincere. E’ una delle candidate allo scudetto, parte sempre molto forte. Noi sabato dovremo provare a imporre il nostro gioco, cercando di essere determinati su quello che proporremo”. Sul nuovo innesto Ilic: “Ilic è arrivato e si sta allenando con noi, abbiamo fatto dei test fisici alla squadra e abbiamo visto che è leggermente più indietro fisicamente ma sono sicuro che in futuro diventerà un giocatore importante per il Bologna. Mercato? Non è una mia responsabilità”. Infine, ha fatto il punto sui giocatori indisponibili: “A parte la situazione di Karlsson e Ndoye tutti gli altri sono a disposizione. Vedremo chi giocherà e chi subentrerà durante la prossima partita dovrà avere un grande impatto. La mancanza di Posch non inciderà nelle mie scelte. De Silvestri come Corazza stanno bene”.

Foto: Instagram Bologna