Thiago Motta: “I tifosi hanno il diritto di chiederci l’Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Frosinone, partendo dai ringraziamenti ai sostenitori rossoblu: “Ringrazio sempre il nostro pubblico, vivere questo ambiente da emozioni grandissime, noi giochiamo per loro. Quella di oggi è una vittoria importante, in cui abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi la partita si è riequilibrata. Abbiamo provato a fare il terzo gol, ma alla fine abbiamo subito il rigore e tenuto botta fino alla fine. Grande prestazione da parte di tutti. È eccessiva la richiesta? I tifosi hanno il diritto di chiedere qualsiasi cosa e noi abbiamo l’obbligo di impegnarci al massimo come facciamo sempre. Stasera dobbiamo goderci la vittoria, da domani testa al Sassuolo”.

Foto: Instagram Bologna