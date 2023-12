Thiago Motta: “I tifosi fantastici, non ho bisogno di nient’altro”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la partita che li aspetta contro l’Atalanta di Gasperini. Di seguito le parole del tecnico: “Il match contro l’Inter ci ha dato un arricchimento in più perché giocare una partita così davanti a tantissimi nostri tifosi è qualcosa che non si vedeva da un po’. I ragazzi sono stati bravi a trasmettere qualcosa a queste persone che hanno deciso di seguirci fino a Milano. Ora tutti insieme dobbiamo pensare alla sfida di domani“. Il commento sul suo ex allenatore Gasperini: “I complimenti di Gasperini fanno sempre piacere. Se non sbagliavo in campo era anche perché avevo un allenatore forte che mi ha insegnato tantissimo. Su Aebischer, Freuler e Ndoye: “Bene tutti e tre. Aebischer lo conosco dall’anno scorso: è un ragazzo fantastico, sempre presente, lavora bene dentro e fuori dal campo. Capisce sempre subito tutto quello che vogliamo e sono molto contento di ciò che dimostra, anche in riferimento alle tante posizioni che sa ricoprire in campo. Freuler e Ndoye sono arrivati quest’anno e si sono inseriti molto bene nel gruppo”. Infine sull’ambiente di Bologna: “Genoa e Spezia c’erano ambienti molto caldi, anche se con dimensioni diverse. Io mi sono sentito bene ovunque, perché amo il lavoro che faccio. Sento il sostegno della gente di Bologna, ovunque vado.

Foto: Twitter Bologna