Thiago Motta: “I ragazzi sono entrati nella mia testa. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Torino: “Sarà una bellissima partita, come tutte quelle che ci rimangono da giocare da qui alla fine. Cercheremo di migliorarci ulteriormente rispetto alle scorse gare, sappiamo di affrontare una squadra forte come il Torino. Il nostro obiettivo è quello di fare una buona prestazione: dobbiamo dare continuità agli ultimi buoni risultati centrati in trasferta. I giocatori sono entrati nella mia testa, riescono ad adattarsi e a gestire momenti e spazi: oggi giocheremo contro una formazione che fa tanta pressione, dovremo smarcarci nel momento giusto”.

Foto: Instagram Bologna