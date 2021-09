Thiago Motta: “I complimenti servono a poco. Quando giochiamo così bisogna prendere punti”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha commentato a Dazn il ko contro il Milan.

Queste le parole dell’ex centrocampista: “Spero sia l’ultima partita in cui giochiamo alla pari e non prendiamo punti: o ne prendiamo uno o tre. È stata una buona partita, eravamo consapevoli che il Milan potesse dominare, noi dovevamo approfittare dei nostri momenti, cercando di creare occasioni come siamo stati capaci. Nel globale abbiamo fatto una buona partita, ma non sufficiente per prendere punti. Io per primo devo pensare a cosa cambiare perché sia l’ultima volta che con una prestazione così non prendiamo punti”.

Problema del gol: “Ci sono tante cose nel calcio, ma la partita si vince in area di rigore. Se sei forte lì vinci, noi dobbiamo migliorare perchè abbiamo creato ma non segnato. Loro hanno creato ma non così tanto, ma hanno fatto due gol. Sono cose che noi dobbiamo migliorare per il futuro, la prossima partita con l’Hellas Verona”.

Alla pari con Inter e Juve: “Ci sono tante cose positive, il principale è che ho visto che i giocatori entrati hanno dato il 200%, così come chi è subentrato. Come ho detto prima, anche se giochiamo con Milan o Juventus, che lottano per lo scudetto, con queste prestazioni dobbiamo pensare che il risultato finale deve essere diverso. Non possiamo abituarci a fare belle prestazioni ma senza prendere punti. Vogliamo più, abbiamo l’ambizione di fare una buona partita ma avere il premio alla fine”.

Foto: Twitter Spezia