Thiago Motta: “Grande ambiente da vivere al massimo. McKennie? Sta bene e gioca”

Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky a pochi minuti da Juventus-PSV, esordio assoluto dell’allenatore in Champions. Così Motta: “Grande atmosfera e grande ambiente da vivere al massimo. Ogni minuto che passerà dobbiamo essere concentrati e fare una partita seria. Dobbiamo essere capaci di portare la partita dalla nostra parte. Il PSV nel sul campionato domina l’avversario, noi dobbiamo fare una grande prestazione. McKennie? Sta bene, gioca, mi aspetto a lui la stessa cosa degli altri. Senza palla dobbiamo lavorare insieme, quando avremo palla dovremo attaccare bene. I ragazzi sanno che la fase offensiva è compito di tutti a parte il portiere, per aiutare non solo Vlahovic ma anche gli altri”.

Foto: Instagram Juve