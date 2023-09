Thiago Motta: “Gli episodi arbitrali non devono essere un alibi. De Silvestri sta bene”

Domani alle 12.30 Bologna ed Empoli si affrontano al Dall’Ara nella sfida che aprirà la domenica di Serie A, con Thiago Motta che ha presentato così la partita:

“Cosa possiamo migliorare? Continuare a lavorare e fare del nostro meglio da questo punto di vista. Gli episodi arbitrali non devono essere un alibi. Io penso ai miei ragazzi, a come metterli in campo al meglio, così come tutti quelli che lavorano in questo club fanno per metterli nelle migliori condizioni. La stessa formazione vista a Monza? Perché no. Tutti stanno bene e stanno lavorano al meglio per giocare dall’inizio. De Silvestri sta bene, ha fatto un’ottima partita a Monza. Anche Tommaso sta bene, vedremo domani. Come sono cambiato in questo anno? Devo ancora tanto migliorare, ma cerco sempre di agire nel modo giusto. Io penso al presente e a cosa posso fare di meglio per affrontare le nuove situazioni. Karlsson? E’ un giocatore speciale con colpi incredibili, ma deve mettersi in gioco e migliorarsi. Sono contento della sua disponibilità perché sta cercano di capire al meglio come aiutare la squadra e come giocare insieme ai compagni“.

Foto: Instagram Bologna