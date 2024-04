Thiago Motta: “Giochiamo per noi e per far felice la gente che vuole godersi uno spettacolo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato prima della sfida contro il Monza: “Abbiamo fatto un percorso chiaro, per arrivare in alto dobbiamo proseguire con la stessa mentalità rispettando un avversario ben allenato e che viene in casa nostra per fare il massimo. Noi stiamo a casa nostra e vogliamo provare a dare continuità ai recenti risultati. E’ per far felice la gente che facciamo questo lavoro. Sicuramente giochiamo per noi, ma anche per il pubblico che vuole godersi uno spettacolo gradevole. A me piace vedere un gruppo che si aiuta, che dà tutto, che dal primo all’ultimo minuto non molla di un centimetro”.

Foto: instagram Bologna