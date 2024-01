Thiago Motta: “Giocare meglio dell’avversario e perdere non deve diventare un’abitudine”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari: “Quando una squadra vince è perchè ha dei meriti. Il Cagliari oggi ha fatto qualcosa per meritarlo. Noi abbiamo fatto una buone prestazione, abbiamo creato ma poi dopo non siamo riusciti a finalizzare. Giocare meglio dell’avversario e perdere non deve diventare un’abitudine. Abbiamo concesso due gol a una squadra che ha creato molto poco”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto delle partite dove non abbiamo giocato così bene – ha continuato -, in cui abbiamo capito che sarebbe stata una partita difficile.Oggi abbiamo affrontato una squadra che si chiude in difesa e abbiamo proposto, andando a creare gioco e attaccando. Ma possiamo fare meglio”.

Infine: “Fino a oggi la nostra stagione è stata positiva, abbiamo fatto cose straordinarie. Nessuno pensava potessimo essere in questa posizione di classifica”.

Foto: instagram Bologna