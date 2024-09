Thiago Motta: “Genoa, buona squadra da affrontare con serietà. Vlahovic sta lavorando molto bene”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato in vista di Genoa-Juventus, in programma domani alle 18.

“Troveremo una buona squadra da affrontare con serietà. Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte e non dalla loro”. Per questo in settimana abbiamo lavorato su tutto .I tiri da fuori sono importanti come tante altre cose. Dobbiamo arrivare con tanti uomini avanti per creare situazioni per fare gol”.

Su Vlahovic: “Dusan sta lavorando molto bene. È chiaro che per l’attaccante è importante che la squadra parta bene da dietro. Dobbiamo metterlo in condizioni di concludere al meglio possibile. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Lui sta facendo bene molte altre cose.

Al Genoa ho vissuto tantissimi momenti belli. È stato un privelegio. Mi sono trovato bene sia da giocatore che da allenatore. Sono sempre contento di tornare li”.

Foto: Instagram Juventus