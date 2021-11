Thiago Motta: “Gasperini posso solo ringraziarlo. Ci servirà una prova esemplare”

Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla gara contro l’Atalanta, ha parlato il tecnico dello Spezia, Thiago Motta.

Queste le sue parole: “Gasperini mi ha ridato una carriera da calciatore. Venivo da difficolta, non giocavo da un anno e mi ha dato la possibilità di tornare in campo nel Genoa. Da lì poi sono passato all’Inter e ho vinto tutto. Per questo l’ho ringraziato tante volte ma non sono emozionato. E’ una partita importante per noi, dobbiamo continuare sulla falsariga della gara col Torino”.

Foto: Twitter Spezia