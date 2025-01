Thiago Motta: “Gara dominata, non siamo riusciti a segnare più di un gol. I tanti pareggi? Squadra giovane che deve maturare”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino. Sono 12 in 19 gare di campionato.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato bene all’inizio, siamo andati in vantaggio e ci siamo abbassati molto. Non abbiamo subito tante occasioni avversarie. Sul gol potevamo essere più aggressivi, gli abbiamo permesso di arrivare lì e poi Vlasic ha fatto un bel gol. Dovevamo accorciare gli spazi prima. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo concluse. Ecco perché è arrivato questo pareggio”.

Cosa ho detto ai giocatori negli spogliatoi? “Di andare in avanti e infatti nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”.

I tanti pareggi? “Sì, sono troppi, ma abbiamo una squadra giovane e ci vorrà tempo. Ora pensiamo subito all’Atalanta”.

Come giudica la prova di Douglas Luiz? “Douglas ha fatto un’ottima prestazione, sono contento. Ho bisogno di più giocatori possibile”.

Cambiaso come mai non gioca? “Dall’infortunio ha avuto tanti problemi, sta prendendo ancora antinfiammatori. Spero che stia meglio”.

Foto: sito Juventus