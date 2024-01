Thiago Motta: “Gara dominata, la sconfitta sarebbe stata una beffa. Perchè la gente ci ama? Per il modo di giocare”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata con il Genoa.

Queste le sue parole: “Il gol ce l’ha dentro, è merito suo. Lorenzo ha qualcosa di speciale, ha segnato un gol importante. Lui vede le cose e poi le fa in campo. Abbiamo dominato per tutta la gara, ma la palla oggi aveva qualche difficoltà a entrare. Il pareggio non era quello che volevamo, noi abbiamo giocato sempre per vincere, ma addirittura la sconfitta sarebbe stata una beffa. Adesso testa alla Fiorentina in Coppa Italia”.

Perché la gente si è innamorata del suo Bologna secondo lei? “Per il modo di giocare e per quello che trasmette il gruppo, ogni calciatore. La riprova è proprio la partita di oggi. Mantenendo le nostre idee, con rispetto per l’avversario e per il gioco, cerchiamo sempre di ottenere i risultati. Nessuno a inizio stagione poteva immaginarsi il Bologna in queste posizioni di classifica. Questo fa bene al calcio, non solo al Bologna”.

Foto: sito Bologna