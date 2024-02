Thiago Motta: “Forse oggi sono più soddisfatto di quando giocavo. A Bologna si vive bene”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta ha tenuto una ‘Lectio Magistralis’ presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Alma Mater di Bologna, un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Il tecnico rossoblù ha spiegato il suo calcio: “Un misto tra quello posizionale e relazionale. Il lavoro è fondamentale, quello dello staff lo stesso, perché le decisioni sono frutto di un processo collegiale. Tecnica e fisico contano tanto, come l’aspetto mentale: con i social, oggi, i calciatori sono sottoposti a grande pressione. Io ho un gruppo che ha una grande predisposizione al lavoro e senza il lavoro nulla di quello che stiamo facendo sarebbe possibile”.

Sul suo rapporto con la città di Bologna: “Forse oggi sono ancora più soddisfatto di quando facevo il lavoro di calciatore, ho vissuto grandi squadre ed emozioni fantastiche, anche più forti: però oggi come allenatore, avendo una grande responsabilità, mi sento molto soddisfatto. Da giocatore – le sue parole riportate da ‘Gazzetta.it’ – ho vissuto città importanti, Madrid, Parigi, Genova, Barcellona, Milano e mi sono sempre trovato bene. Ecco, qui a Bologna mi sto trovando alla grande”. Poi ha aggiunto: “Quello che stiamo vivendo insieme è qualcosa di bellissimo di cui dobbiamo approfittare fino in fondo, vivere il presente: si vive una volta e passa velocissimo, ed è anche per questo che stiamo ottenendo questi risultati che sono merito di tutti, dai giocatori al club ai nostri magazzinieri. E io contribuisco per quello che posso, do un aiuto in più: i miei ragazzi mi trasmettono emozioni, vedo i miei giocatori che stanno benissimo e sono orgoglioso di quello che tanno facendo”.

Foto: twitter Bologna