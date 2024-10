Thiago Motta: “Fagioli ci sarà. Douglas Luiz bene in allenamento. Lazio in alto? Non sono sorpreso”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Lazio:

“Ho ritrovato i giocatori molto bene, l’ultimo allenamento è stato ottimo, saremo pronti. Domani voglio vedere la prestazione perché è la prestazione che ti porta al risultato. La squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere. Giocare bene significa difendere bene, ricompattarsi, andare in pressing, andare in avanti e fare le cose che sappiamo fare attaccando gli spazi. Giocare bene sono tante cose fatte bene insieme per avere più possibilità di vincere. Fagioli e Weah saranno disponibili, Koopmeiners e McKennie no.

Il più adatto a giocare nel ruolo di Koopmeiners? Vedremo domani, dobbiamo trovare giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Douglas Luiz? Ho parlato pochissimo con lui, ma ho visto un atteggiamento buonissimo negli allenamenti. Per i giocatori forti come lui allenamenti servono per vedere la reazione, io ho visto una reazione fantastica. Mette la sua creatività, quando lo vedo così sono tranquillo perché è la strada giusta per essere protagonista. Vedremo domani se inizierà o dovrà partecipare, ma sono contento di Douglas.

Vlahovic sempre titolare? Vorrei immaginare che fosse al 100 per cento che non sia così, ma penso a domani, poi vedremo giorno dopo giorno. Domani sarà presente.

Chi eventualmente al posto di Vlahovic? Dipende da quella tipo di centravanti vogliamo utilizzare, fisso o di movimento. Giochiamo troppe partite? Lo sapevamo dall’inizio, non c’è da lamentarsi, se poi ci chiederanno un giudizio lo farò volentieri, ma adesso non serve parlarne.

I pareggi a cavallo della sosta? Non credo nella casualità, non abbiamo fatto le cose sufficienti per vincere. E se non abbiamo vinto è perché non lo abbiamo meritato. Domani affronteremo una buona squadra, con giocatori che stanno bene e con un allenatore molto esperto che ammiro tantissimo. Abbiamo di fronte una bella avversaria e dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere un buon risultato. Avendo le assenze quelli che giocheranno avranno le opportunità di dimostrare e di esprimere il loro valore per il bene del collettivo. Domani abbiamo una possibilità di dimostrare che anche nella difficoltà possiamo essere competitivi. Lo stadio sarà pieno, la gente ha grande entusiasmo, crede in quello che sta facendo la squadra, se vengono allo stadio significa che si identificano con quanto vedono in campo. Mi aspettavo la Lazio così in alto in classifica, non mi sorprende nulla”.

Foto: thiago motta instagram juve