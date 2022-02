Thiago Motta: “Fa male perdere così. Dovevamo gestire meglio. Complimenti alla Fiorentina per il bel calcio”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “È stata una gara difficile contro una buona squadra che vuole avere il controllo del gioco. Abbiamo subito, poi siamo riusciti a pareggiare e abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio. Faccio però i complimenti alla Fiorentina per il gioco e per il risultato, ma li faccio anche ai miei giocatori. Peccato per il risultato ma dobbiamo continuare così”.

Sulla squadra: “Durante la partita dobbiamo restare uniti, nelle due fasi, per non concedere contropiedi. Dobbiamo scegliere quando pressare alto e quando invece lasciare un po’ di spazio agli avversari. Ripeto, dico bravi ai miei ragazzi, stanno mettendo tanta energia in campo”.

Cosa è mancato: “La Fiorentina pressa molto alto, cerca di giocare e di fare gli uno contro uno. Lasciano spazio dietro. È vero che potevamo lavorare tra le loro linee, a volte ci è riuscito Verde. Potevamo trovare più spazio ma la Fiorentina è abituata a giocare così. Dovevamo essere più bravi ad attaccare la profondità”.

Gol dalla distanza: “È possibile che possa succedere quando le squadre ti attaccano e vai a difendere in area. Possiamo migliorare ma non dimentichiamo che abbiamo di fronte una squadra che attacca molto in area di rigore. Abbiamo difeso bene, peccato per aver preso un gol così alla fine. Fa male perdere una partita alla fine ma la strada è quella giusta e lo spirito è giusto. Sono contento della prestazione della squadra”.

Foto: Twitter Spezia