Thiago Motta: “Europa? È presto, il futuro si costruisce pensando al presente. Testa alla Lazio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta ha così parlato in vista della sfida di domani contro la Lazio: “Sarà una bella partita e contro una squadra in forma. Vengono da una grande vittoria e noi veniamo da una buona preparazione per fare una grande prestazione. Combatteremo contro il nostro avversari. Se le italiane vanno avanti c’è un posto in più in Champions? E’ sempre bello vedere rappresentato il nostro calcio a livello europeo come ha fatto la Lazio l’altro giorno. Mi piace vedere bel calcio e se vince una italiana è ancora meglio”

Sull’Europa: “E’ presto per pensar a un futuro così lontano. Il passato è bello da ricordare ma non lo possiamo cambiare, mentre il futuro dipende da ciò che facciamo oggi. Se perdiamo tempo pensando al futuro non viviamo il presente. Vedo ragazzi che si allenano tanto e bene, competono tra di loro in modo sano, rispettano le decisioni dell’allenatore ma senza accontentarsi. Sono felice per i nostri tifosi che vivono un momento bello. Oggi pensiamo alla Lazio”