Thiago Motta: “Entusiasmo enorme, contro l’Empoli la partita più importante. Kovalenko mi ha soddisfatto”

Dopo l’importantissima vittoria arrivata la scorsa settimana contro il Venezia, lo Spezia è chiamato a dare continuità nella prossima gara, in programma contro l’Empoli. Parlando in conferenza stampa in vista della sfida, il tecnico dei liguri Thiago Motta ha affermato: “L’entusiasmo è enorme, ma dobbiamo affrontare la prossima come le altre, con concentrazione e determinazione per centrare l’obiettivo. Io la squadra la vedo benissimo, atleticamente, emozionalmente e tatticamente. Siamo al massimo, pronti ad affrontare ogni partita. Ognuno sta dando il massimo, penseremo alla prossima partita e sarà sempre così. I ragazzi sanno come funziona, ogni giorno hanno la possibilità di dimostrare il proprio valore, con tanti aspetti che guardiamo durante la settimana”.

Thiago Motta prosegue: “La cosa più importante è l’allenamento di stamattina, poi quello di domani prima di partire. Abbiamo affrontato tutte le rivali con grande rispetto, l’Empoli è una squadra che fin qui ha meritato la posizione che occupa. Hanno messo in difficoltà tante avversarie, hanno con buoni giocatori e un allenatore bravo ed esperto. Noi dobbiamo pensare a noi”.

Su Kovalenko: “Mi ha soddisfatto tantissimo, sono contento di avere un giocatore che sta cercando di dare il suo massimo. Anche se è un centrocampista può giocare anche a sinistra“.

Foto: Twitter Spezia