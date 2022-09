Il primo nome per la panchina del Bologna da lunedì scorso, quando Sinisa Mihajlovic era a forte rischio esonero. Adesso Thiago Motta è arrivato in città, gli accordi definitivi erano stati raggiunti qualche giorno fa, adesso le firme e tutto il resto. Thiago Motta avrà un contratto biennale, domani assisterà alla sfida con la Fiorentina e dal giorno dopo assumerà il comando delle operazioni.

Foto: twitter Spezia