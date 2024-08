Thiago Motta: “Douglas Luiz? Tutti sono importanti, se entrerà ci darà una grossa mano”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona: “Sicuramente è una partita diversa, il Verona è una squadra che alterna tantissimo soprattutto la prima pressione per non dare la possibilità di costruire all’avversario. Poi si difendono molto bene quando si mettono col blocco basso, noi dobbiamo capire questi momenti e non permettergli di essere comodi nel loro gioco cercando di fare il nostro, giocando a calcio ma senza perdere equilibrio”.

Sull’esclusione di Douglas Luiz: “Come tutti gli altri è un giocatore importante, per me ci sono giocatori che giocano e chi giocherà le prossime partite. Faccio tantissima attenzione a loro perché sono convinto che sono loro ad alzare il livello della squadra dando l’esempio. Oggi iniziamo con Locatelli e Fagioli che si conoscono molto bene e sanno di cosa abbiamo bisogno. Sono sicuro che se entrerà nel secondo tempo Douglas ci darà una grossa mano”.

Foto: sito Juventus