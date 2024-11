Thiago Motta: “Douglas Luiz sta bene. Vlahovic ha grandi qualità. Abbiamo fiducia in lui”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lille.

Queste le sue parole: “Douglas Luiz? È uno in più che potrà aiutare la squadra. Oggi non avremo solo Arek, Gleison e Nico. Tutti gli altri stanno bene e possono giocare”.

Puoi dirci la principale qualità di Vlahovic? ” Vlahovic sta molto bene e deve continuare a fare come ha fatto fino ad oggi. Abbiamo grande fiducia in Dusan e tutti gli altri per fare una grande prestazione”.

Quanto è rischioso non avere una formazione tipo? “Può essere di si e può essere no. Io non la penso così. Ognuno ha la sua filosofia. Io credo nel 200% nella mia. Fino a quando sarò qui le decisioni verranno prese a secondo del momento”.

Domani è un passo importante? “Tutte le partite sono importanti. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è cercare di migliorare sempre. Il Lille ha grande fiducia e vogliamo affrontarlo in condizione ottimale. Vogliamo dare qualcosa in più del nostro massimo”.

Foto: sito Juventus