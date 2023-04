Thiago Motta dopo la vittoria contro l’Atalanta: “La più bella del campionato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria in trasferta contro l’Atalanta: “Fino ad oggi sì, è la vittoria più bella. Non è per niente facile venire a Bergamo e giocare contro l’Atalanta. Oggi abbiamo fatto molto bene tutte le fasi del gioco, credo sia la miglior partita del Bologna in questo campionato. Ora dobbiamo continuare, abbiamo due giorni per staccare la testa e recuperare le forze. Poi penseremo al Milan, una squadra forte: cercheremo di affrontarla al massimo”.

Foto: Instagram Bologna