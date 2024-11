Thiago Motta: “Domani out Douglas Luiz e Nico. Anche Adzic in dubbio. Milik? Ci vorrà tempo”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del derby ha parlato anche degli infortunati e della fascia di capitano.

Queste le sue parole: “Le caratteristiche per avere la fascia da capitano della Juve? Tutto. Deve avere tutto. Il capitano deve trasmettere quello che siamo in questo momento”.

Come sta Douglas Luiz? “Douglas è venuto per una mia richiesta a Lille. Ieri non si è sentito al 100% e ho deciso di non volerlo rischiare. Nico Gonzalez non sarà disponibile. Invece ci vorrà più tempo per Milik e vabbè Bremer sapete tutto. Da valutare anche Adzic”.

